Кот Куся из пермского приюта два года ждет новых хозяев

В приюте «Счастливый хвост» в Перми уже два года находится кот по кличке Куся, который пока не смог обрести новый дом.

По словам волонтеров, за время пребывания в приюте у Куси сформировался сложный характер, что затрудняет его социализацию среди других животных и людей.

Сотрудники приюта отмечают, что животное проявляет беспокойство и может вести себя вызывающе по отношению к окружающим.

Зоопсихолог и фелинолог Ксения Офицерова пояснила, что в подобных случаях необходима консультация ветеринарного невролога для определения дальнейших шагов по корректировке поведения животного.

Волонтеры продолжают искать для Куси новых хозяев, которые смогут обеспечить ему подходящие условия и внимание.