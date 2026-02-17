Врач перечислила пять продуктов для поддержки желудка в сложный период

Врач в своем телеграм-канале рассказала о продуктах, которые могут способствовать поддержанию работы желудка в периоды повышенной нагрузки.

По словам специалиста, в перечень вошли пять продуктов, среди которых упоминается масло гхи. Этот продукт, как отмечает врач, может оказывать поддержку восстановлению слизистой оболочки желудка и уменьшать воспалительные процессы.

Врач также поделилась рекомендацией по приготовлению одного из продуктов — для получения киселя необходимо дать смеси настояться 15-20 минут.

Тема поддержания здоровья желудка актуальна для многих, особенно в периоды стресса или изменения рациона. Специалисты обращают внимание на важность сбалансированного питания и информируют о возможных способах поддержки пищеварительной системы.

Врач советует начинать прием некоторых продуктов с небольших порций, например, с 50 мл, постепенно увеличивая объем до 100-120 мл. При этом подчеркивается необходимость индивидуального подхода и соблюдения мер предосторожности при изменении рациона.