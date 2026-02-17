Кардиолог Лысакова перечислила ключевые причины хронической сердечной недостаточности

Кардиолог Юлия Лысакова, ведущий эксперт сети клиник «Семейная», рассказала о наиболее значимых факторах, связанных с развитием хронической сердечной недостаточности.

По словам Лысаковой, основным фактором риска является неконтролируемая артериальная гипертония. Она подчеркнула, что именно это состояние чаще всего приводит к формированию хронической сердечной недостаточности.

В числе других причин специалист выделила ишемическую болезнь сердца, которая развивается на фоне атеросклероза коронарных артерий. Лысакова отметила, что этот диагноз также часто встречается среди пациентов с сердечной недостаточностью.

Тема хронической сердечной недостаточности остаётся актуальной для системы здравоохранения, поскольку заболевание может представлять опасность для здоровья и требует своевременного медицинского наблюдения.

Лысакова рекомендует уделять внимание контролю артериального давления и состоянию сердечно-сосудистой системы, чтобы снизить вероятность развития осложнений. Специалист отмечает, что регулярное медицинское обследование позволяет выявлять факторы риска на ранних стадиях.

