Адвокат Тригнин сообщил о расширении перечня заболеваний для отказа в контрактной службе

Адвокат Тригнин сообщил, что перечень заболеваний, препятствующих заключению контракта на военную службу, был расширен. Нововведения касаются критериев, по которым определяется пригодность граждан к службе по контракту.

В России мужчины в возрасте от 18 до 30 лет проходят службу по призыву сроком один год. Перед отправкой в войска призывники проходят медицинскую комиссию, где их состояние здоровья оценивается в соответствии с установленным «Расписанием болезней».

Среди наиболее частых причин, по которым граждане признаются непригодными к службе, отмечаются нарушения зрения, заболевания опорно-двигательного аппарата, проблемы с кровеносной системой и психические расстройства. Также учитываются такие показатели, как выраженная близорукость или дальнозоркость, астигматизм, глаукома, отслойка сетчатки, а также существенные отклонения массы тела, гипертония, последствия серьезных травм и стоматологические заболевания.

Расширение перечня заболеваний, по словам Тригнина, может повлиять на число граждан, получающих освобождение от службы по контракту. Это решение связано с необходимостью учитывать состояние здоровья призывников и контрактников при комплектовании вооружённых сил.

Адвокат подчеркнул, что медицинская комиссия продолжает руководствоваться действующими нормативами и обращает внимание на широкий спектр заболеваний, которые могут представлять препятствие для прохождения военной службы. Специалисты рекомендуют внимательно относиться к состоянию здоровья при подготовке к прохождению комиссии.