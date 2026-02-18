В Ульяновской области расширят меры поддержки семей с детьми и откроют новые центры

В Ульяновской области в 2025 году на социальные программы для населения было выделено 22 млрд рублей. Власти региона сообщили о планах дальнейшего расширения поддержки для семей с детьми.

В 2026 году планируется внедрение пяти дополнительных мер, направленных на улучшение положения семей с детьми. Эти инициативы рассчитаны на повышение доступности социальной помощи для уязвимых категорий граждан.

В регионе также откроются шесть новых семейных многофункциональных центров. Учреждения появятся в Кузоватовском, Старомайнском, Радищевском, Сурском, Базарносызганском районах и в Новоульяновске.

Вопросы социальной поддержки остаются актуальными для семей с детьми, особенно в условиях изменяющейся экономической ситуации. Открытие новых центров и расширение мер поддержки может способствовать улучшению качества жизни в регионе.

Кроме того, на заседании было подписано соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Российского Красного Креста. Организация будет участвовать в оказании помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.