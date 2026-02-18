В Бурятии начали работу две новые модульные поликлиники

В республике Бурятия в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" введены в эксплуатацию две модульные поликлиники. Новые медицинские учреждения открылись в населённых пунктах Орлик и Кырен.

В Орлике поликлиника объединяет отделения для взрослых и детей, а также женскую консультацию. В здании обеспечены центральное водоснабжение, отопление и современное медицинское оборудование.

Главный врач Окинской центральной районной больницы Алина Бакшаханова отметила, что условия работы в новых помещениях соответствуют современным стандартам. По её словам, в поликлинике созданы все необходимые условия для приёма пациентов.

Открытие новых модульных поликлиник может повысить доступность медицинской помощи для жителей отдалённых районов. Такие учреждения позволяют оказывать широкий спектр услуг на месте, что особенно важно для сельских территорий.

Врач-терапевт Диана Цыбденова сообщила, что коллектив положительно воспринял переезд, а взаимодействие с пациентами стало более удобным благодаря новым условиям. Медицинские работники продолжают наблюдать за состоянием пациентов и предоставлять необходимую помощь в соответствии с установленными стандартами.