Жительница Иркутска обнаружила лимфому после занятий спортом

Жительница Иркутска узнала о наличии у себя онкологического заболевания после того, как начала регулярно посещать спортзал и соблюдать диету.

После месяца тренировок женщина обратилась к специалисту ультразвуковой диагностики, который выявил скопление жидкости в левом легком и рекомендовал пройти дополнительное обследование с помощью компьютерной томографии.

В ходе дальнейших исследований врачи провели биопсию и диагностировали у пациентки классическую лимфому Ходжкина — злокачественное заболевание, связанное с изменениями в лимфатических узлах.

По данным медицинских специалистов, лимфома Ходжкина относится к группе опухолей крови, при которых в лимфатических узлах появляются атипичные клетки. Это заболевание требует комплексного подхода к диагностике и лечению.

Во время прохождения химиотерапии женщина отмечала такие симптомы, как ломота в теле, зуд, слабость и тошнота. Медики подчеркивают важность своевременного обращения за медицинской помощью при появлении необычных симптомов.

