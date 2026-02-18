Онколог Воробьев назвал ощущениях в руках и ногах, которые говорят о лимфоме

"При лимфоме в первую очередь поражаются лимфатические узлы. Однако иногда пациенты сообщают о странных ощущениях в руках и ногах", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"На начальных стадиях состояние характеризуется увеличением лимфатических узлов на шее, в подмышечных впадинах и в паху".

"Клетки лимфомы могут распространяться в нервы и давить на них (сжимать) или расти вокруг крошечных кровеносных сосудов, которые снабжают нервы".

Симптомы рака трудно обнаружить на начальных стадиях. Даже когда они в конце концов появляются, они могут вводить в заблуждение.Лимфома — это рак лимфатической системы, части тела, тесно связанной с иммунной системой, поскольку она собирает и уничтожает вторгающиеся организмы, такие как бактерии, вирусы и аномальные клетки.Однако по мере прогрессирования состояния симптомы могут распространяться на другие части тела, такие как конечности, из-за периферической невропатии.Периферическая невропатия является результатом повреждения нервов, расположенных за пределами головного и спинного мозга, которые известны как периферические нервы.Когда эти нервы повреждаются, они вызывают. Считается, что при лимфоме периферическая невропатия возникает, когда рак продуцирует парапротеины, которые прилипают к нервам и повреждают их.Как ходжкинские, так и неходжкинские лифомы могут поражать периферическую нервную систему и вызывать периферические невропатии у пяти-восьми процентов пациентов.Ранее МедикФорум писал о полезных свойствах белого риса.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.