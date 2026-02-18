График работы медицинских учреждений Саратова в праздничные дни 23 февраля

В Саратове определён режим работы медицинских организаций в период празднования 23 февраля. В эти дни изменяется расписание приёма пациентов в амбулаторно-поликлинических подразделениях.

С 21 по 23 февраля учреждения будут открыты с 9:00 до 14:00. Возможность вызвать врача на дом сохраняется до 13:00.

Для обеспечения потребностей прикреплённого населения предусмотрено дежурство специалистов в необходимом объёме. При увеличении нагрузки возможно привлечение дополнительных сотрудников.

Изменения в графике связаны с праздничными днями и необходимостью поддержания доступности медицинской помощи для жителей города.

Актуальную информацию о работе лечебно-профилактических учреждений можно получить в территориальных подразделениях, на официальных интернет-ресурсах и в социальных сетях медицинских организаций.

