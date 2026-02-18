Диетолог Анна Бражникова рассказала о подходящем количестве блинов на Масленицу

В период Масленицы врач-диетолог Анна Бражникова дала рекомендации по употреблению блинов, обращая внимание на важность умеренности и осознанного выбора начинки.

По словам специалиста, для взрослого человека оптимальным считается количество не более одного-двух блинов в день. Такой подход, по мнению Бражниковой, помогает избежать избыточного потребления калорий.

Эксперт советует отдавать предпочтение белковым и несладким начинкам, среди которых она выделяет нежирный творог, греческий йогурт, отварные яйца, курицу или индейку.

Тема здорового питания становится особенно актуальной в праздничные дни, когда традиционные блюда могут содержать значительное количество сахара и жиров.

Бражникова также отмечает, что блины с добавлением сгущённого молока, варенья, жирной сметаны, сливочных соусов и алкоголя могут быть более калорийными. Она рекомендует избегать чрезмерного употребления подобных начинок и фастфуд-вариантов этого блюда.