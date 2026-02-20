Курсанты Балтийского училища в Калининграде передали 45 литров крови и вступили в регистр доноров

Курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ф. Ф. Ушакова приняли участие в ежегодной донорской акции, приуроченной ко Дню защитника Отечества. В ходе мероприятия было собрано 45 литров крови.

По информации пресс-службы правительства Калининградской области, 37 участников дополнительно сдали кровь для определения HLA-фенотипа. Это позволило им присоединиться к Национальному регистру доноров костного мозга.

В настоящее время в регионе насчитывается 20 активированных доноров костного мозга, которые уже оказали помощь пациентам с совпадающими генетическими характеристиками.

Руководитель Станции крови Калининградской области Нина Кабанчук отметила, что разнообразие генотипов среди военнослужащих имеет важное значение при поиске подходящих доноров для пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Подобные инициативы способствуют расширению базы доноров и могут повысить шансы на подбор совместимых доноров для нуждающихся в трансплантации костного мозга.