Эксперты указали на необходимость усиления правовой защиты медицинских работников

В докладе по итогам масштабного мониторинга состояния первичного звена здравоохранения отмечено, что вопрос безопасности медицинских работников остаётся актуальным и требует дополнительного внимания.

Авторы исследования обратили внимание на то, что помимо нехватки кадров и сложностей с доступом к узким специалистам, одной из острых проблем остаётся защита медиков в профессиональной деятельности.

Среди других вызовов специалисты выделяют необходимость одновременной работы в нескольких информационных системах, что, по их мнению, сокращает время, уделяемое пациентам.

Тема правовой защиты врачей обсуждается на фоне предложений о возвращении к законодательным инициативам, направленным на страхование врачебной ошибки и обеспечение дополнительных гарантий для медицинских работников.

Эксперты подчеркивают, что укрепление мер по обеспечению безопасности медиков может способствовать снижению профессиональных рисков и повысить качество оказания медицинской помощи.