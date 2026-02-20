В Белгородской области обсудили случаи отказа студентов-целевиков от работы в медучреждениях

В Белгородской области состоялось заседание этической комиссии, на котором рассмотрели вопросы, связанные с отказом студентов-целевиков от выполнения обязательств по трудоустройству в медицинских организациях региона.

Один из участников комиссии, обучавшийся по целевому направлению в ординатуре по акушерству и гинекологии, сообщил о намерении прекратить учебу и отказаться от работы в Яковлевской центральной районной больнице по причине переезда.

В другом случае речь шла о студенте, который уже работает в медицинском учреждении в должности среднего медицинского работника, однако его ситуация также стала предметом обсуждения комиссии.

Глава областного Минздрава отметил, что подготовка специалистов по целевым программам требует значительных государственных вложений, а медицинские учреждения региона продолжают испытывать нехватку кадров.

В ведомстве подчеркнули, что вопросы исполнения обязательств по целевому обучению имеют важное значение для обеспечения доступности медицинской помощи населению и стабильной работы системы здравоохранения.