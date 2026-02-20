В Иванове пациентке провели панкреатодуоденальную резекцию при опухоли поджелудочной железы

В Иванове врачи выполнили сложную панкреатодуоденальную резекцию пациентке с опухолью поджелудочной железы. Операция прошла без осложнений и заняла около семи часов.

На первом этапе лечения специалисты устранили желтуху, представлявшую угрозу для жизни, проведя дренирование внутрипеченочных желчных протоков. Параллельно с этим женщина обратилась за консультацией в одну из столичных клиник для получения второго мнения.

По информации областного онкодиспансера, хирургическое вмешательство считается основным методом при резектабельных формах рака поджелудочной железы. Медикаментозное лечение, как правило, применяется после радикальных операций для снижения риска рецидива.

Подобные операции требуют высокой квалификации медицинского персонала и точного соблюдения протоколов. Специалисты отмечают, что своевременное проведение хирургического вмешательства может повысить эффективность последующего лечения.

В онкодиспансере подчеркивают важность комплексного подхода к лечению подобных заболеваний, а также необходимость наблюдения пациентов после проведённой операции.