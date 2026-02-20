Каприн сообщил о сроках изготовления индивидуальной мРНК вакцины от меланомы

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что на производство индивидуальной мРНК вакцины от меланомы требуется около двух месяцев.

Разработка препарата осуществляется для каждого пациента отдельно. Вакцина предназначена для борьбы с злокачественными новообразованиями кожи и создается на основе персонализированных данных.

Производство вакцины ведётся на базе НМИЦ радиологии, а разработкой занимаются специалисты центра имени Гамалеи совместно с НМИЦ онкологии имени Блохина.

Меланома относится к числу злокачественных опухолей, и персонализированные подходы в терапии рассматриваются как одно из перспективных направлений современной медицины.

По словам Каприна, в настоящее время индивидуальные вакцины уже находятся в стадии производства для пациентов, что свидетельствует о практическом внедрении новых технологий в онкологии.