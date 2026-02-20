В Вологодской области 1 марта проведут первый День здорового образа жизни

Вологодская область впервые организует День здорового образа жизни, который состоится 1 марта. Праздник был утверждён Законодательным собранием региона в сентябре 2025 года.

В рамках мероприятия спортивные организации областного центра планируют провести бесплатные тренировки для всех желающих. В программу включены занятия в тренажерных залах, уроки танцев, карате, плавание и флаг-футбол для детей.

Медицинские учреждения региона организуют профилактические мероприятия, направленные на информирование о возможных рисках для здоровья и формирование здоровых привычек.

Популяризация здорового образа жизни рассматривается как важное направление в работе с населением, особенно среди молодежи. Такие инициативы могут способствовать снижению распространенности вредных привычек и укреплению здоровья.

Молодежные центры Вологодской области также примут участие в проведении тематических событий, поддерживая региональную инициативу по формированию культуры здорового образа жизни.