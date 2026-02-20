Врач Павел Козырев рассказал о внимании родителей к здоровью мальчиков

Врач-уролог-андролог Псковской детской городской поликлиники Павел Козырев в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» отметил рост интереса родителей к вопросам здоровья репродуктивной системы мальчиков.

По словам специалиста, родители стали уделять больше внимания медицинским аспектам, связанным с развитием детей. Козырев подчеркнул, что особенно заметно это среди отцов, которые, по его наблюдениям, часто проявляют повышенную обеспокоенность состоянием ребёнка.

Врач также обратил внимание на важность прохождения скринингов во время беременности. Он отметил, что своевременное выявление возможных отклонений позволяет врачам быть информированными о состоянии ребёнка ещё до рождения.

Павел Козырев пояснил, что некоторые пороки развития могут быть скорректированы как в период беременности, так и сразу после появления ребёнка на свет. Это требует тесного взаимодействия между родителями и медицинскими специалистами.

Эксперт напомнил, что регулярное медицинское наблюдение и информированность родителей способствуют своевременному выявлению и коррекции возможных нарушений у детей.