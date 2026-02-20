В Самарской области установлен режим повышенной готовности из-за очага пастереллеза

Власти Самарской области объявили режим повышенной готовности после обнаружения очага пастереллеза в Шигонском районе.

Пастереллез представляет собой бактериальную инфекцию, которая может затрагивать как животных, так и людей. Вспышка была выявлена среди рогатого скота, не зарегистрированного официально.

По информации специалистов, передача инфекции человеку возможна при контакте с заражёнными животными, а также через укусы, царапины или при употреблении инфицированного мяса.

Симптомы заболевания могут проявиться в течение нескольких суток и включают повышение температуры, воспалительные процессы, а в отдельных случаях — поражение суставов и внутренних органов.

В регионе усилен ветеринарный и санитарный контроль. Медицинские службы информируют о необходимости соблюдать меры предосторожности при контакте с животными и продуктами животноводства.