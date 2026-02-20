Гастроэнтеролог Иванова рассказала о рисках употребления супа, хранящегося в холодильнике

Врач-гастроэнтеролог Елена Иванова в беседе с АБН24 обратила внимание на возможные риски для здоровья при употреблении супа, который хранился в холодильнике несколько дней.

По словам специалиста, при длительном хранении в бульоне происходят процессы окисления жиров, что может создавать дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу, особенно у людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Иванова отметила, что супы, содержащие сметану, майонез, а также большое количество картофеля или макарон, могут быть особенно подвержены изменению качества при хранении.

Медицинский контекст заключается в том, что крахмалистые компоненты становятся благоприятной средой для размножения бактерий, и к третьему дню хранения их концентрация может превышать допустимые значения.

Специалист подчеркнула, что даже при отсутствии неприятного запаха в супе возможно развитие пищевого отравления или нарушений микрофлоры кишечника. Иванова рекомендует внимательно относиться к условиям и срокам хранения домашних блюд.