Врач рассказала о переходе от строгих диет к современным принципам питания

В современной диетологии отмечается отход от традиционных строгих диет с жёсткими ограничениями в пользу более гибких подходов к рациону. Об этом сообщила врач в беседе с "Газетой.Ru".

По словам специалиста, ранее широко применялись так называемые "столы" — диеты с детально прописанными списками разрешённых и запрещённых продуктов. Сейчас этот подход уступает место концепциям, ориентированным на поддержание баланса основных питательных веществ.

Врач подчеркнула, что современные рекомендации по питанию строятся на принципах рациональности и сбалансированности, где важную роль играют белки, жиры и углеводы.

Одним из примеров рационального подхода является методика "Правило трёх" (Rule of Three — RO3s), которая предполагает регулярное питание и деление продуктов на определённые группы.

Эксперты отмечают, что подобные методы позволяют формировать индивидуальный план питания, учитывая потребности организма и способствуя поддержанию здоровья желудочно-кишечного тракта.