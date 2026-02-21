Великобритания приостановила испытания блокаторов полового созревания у подростков

Великобритания временно прекратила проведение исследований с применением блокаторов полового созревания среди подростков. Решение связано с обращением Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) к королю Карлу III, в котором были выражены опасения по поводу возраста участников исследований.

MHRA рекомендовало установить минимальный возраст испытуемых на уровне 14 лет, ссылаясь на возможные риски для здоровья. В письме ведомства отмечается вероятность потери фертильности и необратимых изменений костной ткани при использовании подобных препаратов.

Ранее, в марте 2024 года, Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании объявила о прекращении применения блокаторов полового созревания для терапии гендерной дисфории у детей и молодежи.

Блокаторы полового созревания воздействуют на рецепторы, отвечающие за развитие организма в подростковом возрасте, и препятствуют высвобождению из гипофиза гормонов, таких как фолликулостимулирующий и лютеинизирующий.

Вопрос использования подобных препаратов находится под пристальным вниманием медицинских и регулирующих органов. Представители MHRA подчеркивают необходимость соблюдения мер предосторожности при проведении исследований с участием несовершеннолетних.