В Иркутске прошло первое занятие для пожилых по поддержанию здоровья мозга

В Иркутске на базе Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ состоялось первое занятие для Центра общения старшего поколения, организованное волонтёрами Сбера.

В мероприятии приняли участие 90 жителей Иркутской области старшего возраста. Участникам были представлены практические подходы к поддержанию когнитивного здоровья.

Волонтёры рассказали о значении раннего выявления и профилактики деменции, а также провели упражнения, направленные на развитие памяти, внимания и мышления.

По данным международных организаций, в настоящее время диагноз деменции установлен у 55 миллионов человек по всему миру. Эта тема сохраняет актуальность для различных возрастных групп, особенно среди пожилых.

Организаторы отметили, что подобные занятия способствуют информированию населения о возможных рисках для здоровья мозга и помогают формировать навыки, которые могут быть полезны в повседневной жизни.