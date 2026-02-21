В Томской области чат-бот в мессенджере МАХ помогает записаться к врачу

В Томской области начал работу цифровой сервис для записи на прием к врачу через чат-бот в национальном мессенджере МАХ. За первую неделю его использования к новому инструменту обратились 631 человек.

С помощью чат-бота жители региона могут не только оформить запись к специалисту, но и воспользоваться дополнительными услугами, такими как отправка писем и посылок, бронирование абонентских ящиков, вызов курьера и подключение электронных заказных писем.

Для предпринимателей появилась возможность заключать онлайн-оферты на обслуживание, что позволяет сократить время оформления до нескольких минут.

Внедрение подобных цифровых решений способствует повышению доступности медицинских и сопутствующих сервисов для населения, а также оптимизации процессов взаимодействия с учреждениями.

В мессенджере МАХ также планируется запуск корпоративных подписок на периодические издания и внедрение инструментов для создания таргетированных рекламных кампаний, что расширяет спектр услуг для пользователей.