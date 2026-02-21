В Кузбассе зафиксирован новый случай бешенства, введён карантин

В Беловском округе Кемеровской области выявлен очередной случай заболевания бешенством у животного. Местом обнаружения стал участок вблизи берега реки Дальний Кулдос.

По информации региональных властей, очаг заражения определён по координатам 54°18'14"N, 86°38'24"E. После подтверждения диагноза на территории радиусом около полукилометра введён строгий карантинный режим.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк подписал распоряжение о введении чрезвычайного режима для оперативного реагирования на ситуацию. Меры направлены на предотвращение распространения инфекции среди животных и людей.

Бешенство относится к инфекционным заболеваниям, которые могут представлять опасность для здоровья человека и животных. В подобных случаях специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности и информировать службы при обнаружении подозрительных животных.

Администрация района продолжает мониторинг ситуации и контролирует выполнение карантинных мероприятий. Жителям рекомендовано следить за официальными сообщениями и соблюдать установленные ограничения.