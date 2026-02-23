Казахстан ограничил ввоз животноводческой продукции из ряда российских регионов

Власти Казахстана приняли решение временно ограничить импорт и транзит животноводческой продукции, поступающей из некоторых субъектов Российской Федерации.

Россельхознадзор выразил несогласие с введёнными мерами, заявив о неправомерности подобных ограничений. Представители российского ведомства сообщили, что уже направили соответствующее обращение в комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана.

По информации пресс-службы Россельхознадзора, ситуация находится на контроле, и обсуждение вопроса может быть вынесено на межведомственные консультации в рамках Евразийского экономического союза.

Тема ограничений на поставки животноводческой продукции между странами ЕАЭС может затронуть вопросы ветеринарной безопасности и регулирования торговых отношений.

Россельхознадзор продолжает взаимодействие с казахстанскими коллегами для урегулирования ситуации и информирует о развитии событий в установленном порядке.