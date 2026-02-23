Ивановские хирурги провели сложную операцию при опухоли поджелудочной железы

В Иванове врачи успешно выполнили хирургическое вмешательство у 69-летней пациентки с опухолью поджелудочной железы.

Женщина была госпитализирована с симптомами, указывающими на нарушение функции печени, что стало поводом для проведения обследования и выявления агрессивного новообразования.

Команда отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения под руководством Арсентьева Д.В. и Суслова Д.А. приняла решение о возможности радикального удаления опухоли, опираясь на клинический опыт и мировую практику.

В рамках подготовки к операции специалисты устранили угрозу для жизни пациентки, проведя дренирование желчных протоков под местной анестезией.

Операция продолжалась семь часов, в ходе которых опухоль была полностью удалена, а послеоперационных осложнений не зафиксировано.

Случай подчеркивает важность своевременной диагностики и комплексного подхода при лечении опухолей поджелудочной железы.

Врачи отмечают, что подобные вмешательства требуют высокой квалификации и междисциплинарного взаимодействия.