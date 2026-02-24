Невролог Александрова рассказала о возможной связи негативного мышления и гипертензии

Врач-невролог Светлана Александрова, заведующая отделением Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области, сообщила о возможной связи между негативным мышлением и развитием гипертензии.

По словам Александровой, длительное психоэмоциональное напряжение может приводить к увеличению уровня кортизола и провоспалительных цитокинов в организме. Эти изменения способны оказывать влияние на длину теломер — участков ДНК, отвечающих за защиту клеток.

Специалист отметила, что современные научные исследования подтверждают связь между хроническим стрессом, устойчивым негативным мышлением и процессами биологического старения.

Вопросы психоэмоционального состояния и его влияние на здоровье остаются предметом изучения в медицинском сообществе. Отмечается, что стрессовые состояния могут быть связаны с различными изменениями в организме.

Александрова также указала, что поддержание психологического благополучия, полноценный сон и регулярная физическая активность рассматриваются как меры, способные снизить влияние негативных факторов на здоровье.