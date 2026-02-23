В Курской области за неделю отмечено снижение числа случаев ОРВИ на 6 процентов

В Курской области за прошедшую неделю зарегистрировано 4219 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Эти данные предоставило региональное управление Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей, количество заболевших снизилось на 6%. Среди всех обратившихся за медицинской помощью преобладают дети, их доля составила 57%.

Большинство случаев ОРВИ зафиксировано среди несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. Это отражает тенденцию распространения вирусных инфекций среди детского населения региона.

Снижение числа заболевших может свидетельствовать о влиянии сезонных факторов и профилактических мероприятий. В то же время специалисты отмечают, что уровень заболеваемости среди детей остается значительным.

Роспотребнадзор напоминает жителям области о необходимости соблюдать меры предосторожности для снижения риска распространения ОРВИ. Ведомство продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации в регионе.