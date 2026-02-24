В Госдуме предложили увеличить продолжительность допотпуска медработников по стажу

Депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия» выступили с инициативой увеличить продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска для медицинских работников в зависимости от их трудового стажа.

Сергей Миронов, лидер партии и глава думской фракции, а также Яна Лантратова, председатель комитета по развитию гражданского общества, направили соответствующее предложение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

В документе предлагается установить градацию длительности допотпуска: при стаже от 3 до 10 лет — три календарных дня, от 10 до 15 лет — десять дней, от 15 до 20 лет — пятнадцать дней, а при стаже свыше 20 лет — двадцать календарных дней.

По словам Миронова, максимальная продолжительность дополнительного отпуска может быть предоставлена специалистам, проработавшим в медицинских учреждениях более 20 лет.

Вопрос увеличения продолжительности отпуска для медицинских работников обсуждается на фоне высокой нагрузки на представителей этой профессии и значимости их вклада в систему здравоохранения.

Письмо с предложением было направлено в Минздрав для рассмотрения, дальнейшее решение будет зависеть от позиции ведомства и последующего обсуждения в профильных комитетах.