В Челябинске начал работу центр по лечению гепатоцеллюлярной карциномы

В Челябинске на базе клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета открылся центр, специализирующийся на лечении гепатоцеллюлярной карциномы.

Учреждение организовано для оказания помощи пациентам с одним из наиболее часто встречающихся видов опухолей печени. В центре применяются методы ранней диагностики, локальной и системной терапии, а также хирургические вмешательства.

По информации пресс-службы клиники, гепатоцеллюлярная карцинома может развиваться у людей с хроническими заболеваниями печени, такими как цирроз, вирусный гепатит или жировая болезнь печени.

Заведующая онкологическим отделением Ирина Куракина отметила, что своевременное выявление подобных заболеваний имеет важное значение для выбора тактики лечения.

Пациентам с циррозом, неалкогольным жировым поражением печени и ожирением специалисты рекомендуют регулярно проходить обследования для контроля состояния здоровья.