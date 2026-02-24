Уролог из Коми сообщил, когда мальчикам и мужчинам следует проходить осмотры

Ирек Аминев, детский уролог-андролог из Коми республиканского клинического перинатального центра, рассказал о периодичности медицинских осмотров для мальчиков и мужчин.

По словам специалиста, первый визит к урологу рекомендуется организовать до достижения ребенком одного года. Это позволяет своевременно выявить возможные патологии и начать необходимое наблюдение.

Для мужчин младше 45 лет Аминев отметил целесообразность обследований раз в два года, а после 45 лет — раз в полтора года.

Тема регулярных осмотров остается актуальной, так как раннее выявление нарушений может способствовать более эффективному медицинскому сопровождению.

Также специалист обратил внимание на важность выбора одежды по погоде, чтобы избежать переохлаждения или перегрева, поскольку эти факторы могут негативно влиять на репродуктивную функцию.