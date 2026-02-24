В Омске жители сообщают о перебоях с выдачей льготных лекарств в аптеках

В Омской области участились сообщения о трудностях с получением льготных лекарств в аптеках. Пользователи местных интернет-сообществ отмечают, что не могут приобрести необходимые препараты для себя и своих детей по льготным рецептам.

В обсуждениях жители региона делятся случаями, когда им не удаётся получить жизненно важные медикаменты. Проблема затрагивает разные категории населения, включая семьи с детьми.

Министерство здравоохранения Омской области прокомментировало ситуацию, сообщив, что закупки лекарственных средств на 2026 год были проведены в 2025 году по заявкам медицинских организаций.

Вопрос обеспечения льготными препаратами имеет важное значение для поддержания здоровья уязвимых групп населения. Доступность лекарств по государственным программам часто становится предметом общественного внимания.

По данным регионального минздрава, по итогам закупочных процедур заключены государственные контракты на поставку необходимых препаратов. Ведомство продолжает мониторинг ситуации и информирует о дальнейших шагах по обеспечению льготников лекарствами.