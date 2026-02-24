Сын травматолога Коробейникова рассказал о деталях эвакуации врача из Таиланда

Сын Михаила Коробейникова, детского травматолога, сообщил новые подробности организации транспортировки врача, который находится в Таиланде после перенесённого редкого спинального инфаркта.

В настоящее время основной задачей является перемещение Коробейникова с островной территории на материковую часть страны. По данным омских СМИ, для этого требуется специальное медицинское сопровождение.

Валерий Евстигнеев, руководитель фонда «Радуга», отметил, что перевозка возможна только в горизонтальном положении, что предполагает использование специализированного борта или приобретение нескольких мест в пассажирском самолёте.

Ситуация осложняется разногласиями между страховой компанией и медицинским учреждением в Таиланде. Страховщик утверждает, что средства на лечение были перечислены, однако представители клиники эту информацию не подтверждают.

Случай Михаила Коробейникова привлёк внимание к вопросам организации медицинской эвакуации и взаимодействия между страховыми компаниями и зарубежными клиниками. Специалисты подчеркивают важность соблюдения всех необходимых процедур при транспортировке пациентов с тяжёлыми неврологическими состояниями.