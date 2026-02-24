В поликлинике Новой Ляли начал работу новый цифровой рентген-аппарат

В поликлинике при Новолялинской районной больнице установили современный цифровой рентгеновский аппарат отечественного производства. Оборудование уже функционирует и используется для диагностики.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Свердловской области, аппарат обеспечивает высокую детализацию снимков, что способствует более точному выявлению различных заболеваний.

Новая техника помогает специалистам обнаруживать патологии на ранних этапах, что, по данным ведомства, может повысить эффективность последующего лечения.

Установка рентген-аппарата проводится в рамках региональной программы по обновлению медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения Свердловской области.

Министр здравоохранения региона Савинова отметила, что оснащение поликлиник современными диагностическими средствами способствует улучшению качества медицинской помощи населению.