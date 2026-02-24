В Заполярье внедряют современные методы помощи детям с тяжелыми заболеваниями

162 Фото: MedikForum.ru
В Заполярье внедряют современные методы помощи детям с тяжелыми заболеваниями

В Мурманской области обсуждаются новые подходы к оказанию медицинской помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. В рамках встречи, организованной региональным Минздравом, специалисты рассмотрели актуальные вопросы диагностики и лечения сложных патологий.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев отметил, что в области реализуется комплексная стратегия, включающая повышение квалификации медицинских работников и создание благоприятных условий для маленьких пациентов в стационарах.

Детский ревматолог Михаил Костик из Санкт-Петербурга уделил особое внимание труднодиагностируемым формам артритов и фибродисплазии — заболеванию, при котором мягкие ткани могут постепенно превращаться в костную ткань.

По словам начальника управления организации медицинской помощи Михаила Пашковского, сотрудничество с федеральными центрами и постоянное обучение персонала позволяют врачам применять современные методы в сложных клинических ситуациях.

В Мурманской области продолжается развитие инфраструктуры для оказания специализированной помощи детям, что, по мнению региональных специалистов, способствует повышению качества медицинских услуг и снижению стресса у пациентов.

