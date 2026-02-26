Правительство разрешит продажу лекарств в отделениях Почты России

В ближайшее время в отделениях Почты России планируется организовать продажу лекарственных средств для жителей отдалённых населённых пунктов.

Соответствующее постановление правительства находится на финальной стадии подготовки. Это решение направлено на обеспечение доступа к необходимым препаратам в селах, где отсутствуют аптеки.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев уточнил, что подобная практика не будет распространяться на пункты выдачи маркетплейсов, которые не имеют фармацевтической лицензии.

В некоторых регионах уже реализуются пилотные проекты с передвижными аптечными пунктами, которые обслуживают малые населённые пункты.

Введение новых правил может повысить доступность лекарств для жителей сельских территорий, где инфраструктура ограничена.

В Минздраве отмечают, что сотрудники почтовых отделений пройдут необходимую подготовку для работы с медикаментами.

Ранее подобные инициативы рассматривались как способ решения проблемы лекарственного обеспечения в малых населённых пунктах.