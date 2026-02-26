Онколог Лихачева: современные скрининги способствуют раннему выявлению рака груди

В последние годы в России отмечается рост числа случаев раннего выявления рака молочной железы благодаря внедрению современных методов скрининга. Об этом сообщила онколог Лихачева, отметив значимость профилактических обследований для диагностики заболевания на ранних стадиях.

По данным городских служб, в Москве за четыре года количество женщин, прошедших маммографию, увеличилось в два раза. Такой прирост связывают с применением цифровых маммографов и расширением доступа к диагностическим процедурам.

В октябре заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова также отмечала, что профилактические программы позволяют охватить большее количество жительниц столицы.

Для различных видов опухолей применяются отдельные методы ранней диагностики, что повышает эффективность выявления заболеваний на начальных этапах. Скрининговые программы, по словам Лихачевой, играют важную роль в своевременном обнаружении патологий.

Ранее первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева сообщила о разработке в России новых вакцин от колоректального рака, что свидетельствует о развитии отечественных технологий в области онкологии.