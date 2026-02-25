В Тульской области открыли 21 новый модульный ФАП в сельских районах

В нескольких районах Тульской области начали работу 21 новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Медицинские объекты установлены в Богородицком, Киреевском, Узловском, Щекинском и Ясногорском районах. Новые ФАПы и амбулатории предназначены для оказания первичной медицинской помощи жителям сельской местности.

В рамках национального проекта «Семья» в областной перинатальный центр поступило более 130 единиц современного оборудования. Это позволит расширить возможности диагностики и лечения в учреждении.

По словам Миляева, отделение перинатального центра будет работать круглосуточно. Оно рассчитано на приём пациентов не только из Новомосковска, но и из других городов области, включая Венёв, Донской, Кимовск, Киреевск и Узловую.

Развитие сети ФАПов и оснащение медицинских учреждений современной техникой направлено на повышение доступности медицинской помощи для населения сельских территорий. Власти региона отмечают, что такие меры могут способствовать своевременному выявлению и лечению различных заболеваний.