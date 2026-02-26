Мурашко сообщил о применении биохакинга и радиоэлектронных технологий в медицине

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Форуме будущих технологий рассказал о внедрении в медицинскую практику методов биохакинга и радиоэлектронного хакинга, ранее известных преимущественно по научно-фантастическим произведениям.

По словам Мурашко, эти подходы уже находят применение в современной медицине, что свидетельствует о развитии новых направлений в отрасли. Он отметил, что ранее подобные методы обсуждались только в теории, однако сейчас они становятся частью реальных медицинских процессов.

Кроме того, министр напомнил о регистрации в России отечественного теста для диагностики рака эндометрия. Этот инструмент предназначен для выявления заболевания на ранних этапах.

Внедрение новых технологий и диагностических средств, по мнению представителей Минздрава, может способствовать повышению эффективности медицинской помощи и расширению возможностей раннего выявления различных заболеваний.

Михаил Мурашко подчеркнул, что развитие инновационных методов требует постоянного наблюдения за их эффективностью и безопасностью, а также взаимодействия с профессиональным медицинским сообществом.