В Туле к 2026 году завершат проект новой больницы скорой медицинской помощи

В Туле планируется завершить проектирование новой больницы скорой медицинской помощи к концу 2026 года. Такое поручение дал глава города Дмитрий Миляев, обратившись к жителям региона.

Разработка проектной документации началась при участии бывшего губернатора Алексея Дюмина и продолжается под контролем региональных властей. В реализации проекта задействовано министерство здравоохранения Тульской области.

По словам Миляева, строительство новой больницы позволит повысить доступность экстренной медицинской помощи для жителей города и области.

Вопросы обеспечения лекарствами также остаются в центре внимания: ежегодно около 4 миллиардов рублей выделяется на обеспечение льготных категорий граждан необходимыми препаратами.

Власти региона отмечают, что развитие медицинской инфраструктуры и своевременное обеспечение препаратами являются приоритетными направлениями работы системы здравоохранения Тульской области.