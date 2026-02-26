В Туле к 2026 году завершат проект новой больницы скорой медицинской помощи
В Туле планируется завершить проектирование новой больницы скорой медицинской помощи к концу 2026 года. Такое поручение дал глава города Дмитрий Миляев, обратившись к жителям региона.
Разработка проектной документации началась при участии бывшего губернатора Алексея Дюмина и продолжается под контролем региональных властей. В реализации проекта задействовано министерство здравоохранения Тульской области.
По словам Миляева, строительство новой больницы позволит повысить доступность экстренной медицинской помощи для жителей города и области.
Вопросы обеспечения лекарствами также остаются в центре внимания: ежегодно около 4 миллиардов рублей выделяется на обеспечение льготных категорий граждан необходимыми препаратами.
Власти региона отмечают, что развитие медицинской инфраструктуры и своевременное обеспечение препаратами являются приоритетными направлениями работы системы здравоохранения Тульской области.
