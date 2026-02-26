Эксперты рассказали о группах риска при свином гриппе и возможных осложнениях

В последние годы внимание к свиному гриппу вновь возросло, несмотря на то, что после 2009 года заболевание стало реже попадать в фокус общественного обсуждения.

По мнению специалистов, снижение числа случаев свиного гриппа в 2020 и 2021 годах связано с мерами, введёнными в период пандемии коронавируса. Использование масок, ограничение социальных контактов и самоизоляция повлияли на распространение вируса.

Особое внимание уделяется группам риска, к которым относятся дети младшего возраста, пожилые люди, беременные женщины, а также пациенты с хроническими заболеваниями, иммунодефицитами, онкологическими и эндокринными нарушениями, болезнями сердца и лёгких.

Большинство взрослых, по данным экспертов, переносят инфекцию в среднетяжёлой форме. Однако у лиц с ослабленным иммунитетом и у представителей групп риска возможно развитие осложнений, которые могут представлять опасность для здоровья.

Медицинские специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы снизить вероятность заражения и развития осложнений, особенно для уязвимых категорий населения.