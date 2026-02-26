Малышева предупредила беременную россиянку о рисках домашних родов

В эфире программы «Жить здорово!» врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева обсудила с гостьей вопросы, связанные с домашними родами.

Выпуск передачи опубликован на сайте телеканала. В студии многодетная мать Даниэла рассказала о своем намерении родить четвертого ребенка дома при поддержке доулы.

Во время обсуждения Малышева обратила внимание на возможные риски, связанные с отсутствием медицинского наблюдения вне специализированных учреждений.

Тема домашних родов регулярно поднимается в медицинском сообществе, поскольку она касается безопасности матери и ребенка. Специалисты подчеркивают важность профессионального сопровождения в период родов.

Кардиолог Герман Гандельман в ходе программы напомнил, что создание больниц и родильных домов было направлено на снижение рисков для рожениц и повышение выживаемости новорожденных.