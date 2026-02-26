В Тюменской области введён карантин по бешенству животных, усилены ограничения

В нескольких муниципалитетах Тюменской области объявлен карантин в связи с выявленными случаями бешенства среди животных. Власти региона приняли дополнительные меры для предотвращения распространения заболевания.

В период действия карантина запрещается перемещение любых теплокровных животных без действующего подтверждения вакцинации. Также ограничен доступ посторонних лиц в зоны, где зафиксированы очаги инфекции.

Ввоз и вывоз кошек и собак возможен только при наличии справки о прививке, которая должна быть сделана не позднее 179 дней до даты транспортировки. Нарушение этих требований может привести к административной ответственности.

Бешенство представляет опасность для здоровья человека и животных, поскольку вирус передается через укусы или царапины. Ветеринарные службы напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при контакте с незнакомыми или непривитыми животными.

В случае получения укуса или царапины от животного без подтверждённой вакцинации специалисты советуют обратиться за медицинской помощью в травмпункт. В регионе также временно отменены ярмарки и выставки с участием животных для снижения риска распространения инфекции.

