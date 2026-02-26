Восемь бригад скорой помощи и новые автомобили обеспечивают помощь в отдалённых районах

В республике обновлён автопарк скорой медицинской помощи, что позволило повысить доступность экстренной помощи для жителей городов, посёлков и труднодоступных районов тундры.

Восемь специализированных бригад ежедневно выезжают к пациентам, используя современные автомобили, адаптированные для работы в северных условиях. Новые машины уже распределены по всем муниципалитетам региона.

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» медицинские учреждения получили 15 автомобилей повышенной проходимости LADA Niva Travel, предназначенных для доставки медикаментов и оборудования в отдалённые населённые пункты.

Обновление автотранспорта способствует сокращению времени прибытия медицинских работников к пациентам, что особенно важно для оказания неотложной помощи в соответствии с принципом «золотого часа».

Медицинские организации отмечают, что новые транспортные средства позволяют поддерживать необходимый уровень медицинского обслуживания даже в самых удалённых населённых пунктах, а также обеспечивают своевременное реагирование на экстренные вызовы.