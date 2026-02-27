В Кольчугинском роддоме приостановят приём родов после 15 мая

В Кольчугинском районе принято решение о прекращении деятельности по приёму родов в местном родильном отделении с середины мая.

Ранее Росздравнадзор провёл проверку учреждения и выдал предписание о полном прекращении профильной работы. Местные органы власти, инициировавшие реорганизацию, не проводили предварительных обсуждений с жителями, что привлекло внимание общественности.

Для снижения социальной напряжённости депутаты совместно с региональным министерством здравоохранения договорились сохранить действующий статус отделения до 15 мая.

В соответствии с действующими нормативами, плановые роды не могут проводиться в учреждениях первого уровня. В экстренных ситуациях пациенток будут направлять в медицинские организации соседних городов.

Власти отмечают, что дальнейшая судьба отделения будет зависеть от последующих решений и согласований с профильными ведомствами.

