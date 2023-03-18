Невролог Алехина назвала 5 симптомов деменции на ранней стадии

Проблемы с памятью

«Человек может не помнить недавние события или может продолжать терять предметы, такие как ключи и очки, по дому», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Язык и общение

«Человек может изо всех сил пытаться найти правильное слово в разговоре или может не понимать, что говорят. Речь также может быть нарушена, когда у человека с сосудистой деменцией был инсульт».

Зрительно-перцептивные трудности

Изменения настроения или эмоций

Трудности в обдумывании вещей и планировании

В настоящее время нет лекарства от деменции, но ранняя диагностика может помочь замедлить состояние мозга. Это может помочь человеку дольше сохранять свою умственную функцию. Однако симптомы деменции на «ранней стадии» часто бывают относительно легкими, и их не всегда легко обнаружить.Вопреки распространенному мнению, деменция не является естественной частью старения. Это делает важным знание предупредительных признаков, чтобы быстро определить состояние мозга.«Ранняя стадия» деменции длится в среднем около двух лет. В это время следующие «общие» симптомы могут начать влиять на повседневную жизнь человека.Деменция связана не только с потерей памяти, она также может повлиять на то, как вы говорите, думаете, чувствуете и ведете себя. Но проблемы с памятью часто являются первым признаком.Время от времени каждому может быть трудно подобрать правильное слово, но если эта проблема продолжает возникать все чаще, это может быть признаком слабоумия.«Более часто встречающийся» на ранних стадиях болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви, этот признак отличается от зрительных галлюцинаций. Людям со зрительно-перцептивными трудностями часто трудно оценить расстояние, например, при подъеме по лестнице.Человеку с деменцией может показаться, что он изменился и потерял интерес к социальным взаимодействиям и хобби. Кроме того, они могут стать более тревожными, грустными, напуганными и даже подавленными.Состояние мозга может легко привести человека в замешательство или затруднить принятие сложных решений, таких как финансы и решение проблем.Ранее МедикФорум писал о пользе клюквы.

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