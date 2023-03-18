Кардиолог назвал неочевидные симптомы нарушенного кровообращения

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боль в ногах

Кардиолог Рустем Османов: одним из неочевидных симптомов нарушенного кровообращения может быть редкое мочеиспускание.

Врач Османов посоветовал обращать внимание на изменения в организме, которые могут сигнализировать о нарушении нормального кровообращения. В частности, при возникновении данной проблемы может ухудшаться работа почек, что созывается на частоте позывов в туалет.

«В норме человек должен посещать туалет до семи раз в день, однако при нарушении кровоснабжения этот показатель снижается до трех раз и менее», - объяснил кардиолог в интервью «Лайфу».

Также Рустем Османов посоветовал не игнорировать постоянно холодные конечности (еще один неочевидный симптом плохого кровообращения). К врачу нужно тем более идти, если дополнительно у человека бывают частые головные боли, падения АД, слабость.

Поимо того, показателем отклонений в кровеносной системе могут быть мышечные боли в ногах.

«Обычно боли в ногах ощущаются во время физической нагрузки или ходьбы. Такое случается, если в артериях происходит отложение плохого холестерина, накапливаются атеросклеротические бляшки», - предупредил Османов.

Кардиолог добавил, что неприятные ощущения в ногах бывают тревожным признаком сосудистых патологий, если они возникают в состоянии покоя или становится крайне сильными при физических нагрузках. Конкретно человек может жаловаться на онемение или уколы в конечностях. Если при этом их кожа лишает волос, становится другой по цвету и на ощупь, нужно обращаться к специалисту. Нарушенное кровообращение в ногах, которое проявляется таким образом, бывает следствием опасных нарушений или заболеваний (например, тромбоза или диабета).

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Продолжая тему неочевидных симптомов, кардиолог добавил, что при плохом кровообращении нередко наблюдается синюшность кожи – например, выраженная синева проявляется в области глаз или носогубного треугольника.

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Рустем Османов
Рустем Османов
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог
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Теги : кровообращение, признаки нарушений, Рустем Османов