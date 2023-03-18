Зеленый чай в сочетании с упражнениями помогает облегчить боль при артрите - терапевт Андреева

«Это исследование показало, что зеленый чай и физические упражнения по отдельности или в сочетании оказывают положительное влияние на активность заболевания у пациентов с ревматоидным артритом (РА). Возможный механизм (механизмы) может быть связан с потенциальной антиоксидантной активностью и противовоспалительным действием как полифенолов зеленого чая, так и физических упражнений, а также с их влиянием на сохранение целостности хряща и подавление процесса потери костной массы», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Артрит и другие проблемы с суставами являются распространенной проблемой в Великобритании, от которой страдают около 10 миллионов человек. В зависимости от формы артрита, он может вызвать тугоподвижность суставов, боль и отек. Это также может вызвать проблемы с подвижностью, из-за чего многие люди избегают физических упражнений.Определенная физическая активность может быть полезной для тех, у кого проблемы с суставами. Ревматоидный артрит является второй наиболее распространенной формой артрита и возникает, когда иммунная система организма нацелена на пораженные суставы.В рамках исследования 120 больных ревматоидным артритом, средний возраст которых составил 60 лет, были разделены на группы. Их лечили инфликсимабом (существующим лекарством от ревматоидного артрита), зеленым чаем, физическими упражнениями или комбинацией двух из трех.Использование зеленого чая, так и физические упражнения по отдельности и вместе оказались «столь же эффективными», как и инфликсимаб, однако комбинация была наиболее эффективной.Ранее МедикФорум писал о пользе клюквы.

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