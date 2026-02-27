В Чебоксарах пенсионерка получила ожоги после случайного употребления уксуса

В Чебоксарах пожилая женщина была госпитализирована после того, как по ошибке выпила небольшое количество 70-процентного столового уксуса.

Инцидент произошёл дома: пенсионерка сделала один глоток вещества, в результате чего получила химические ожоги полости рта и пищевода. После этого её доставили в Больницу скорой медицинской помощи, где врачи начали наблюдение за состоянием пациентки.

Медицинские специалисты продолжают контролировать работу пищеварительной системы женщины, чтобы своевременно выявить возможные осложнения.

По данным специалистов, бытовые отравления чаще всего связаны не с редкими веществами, а с привычными средствами, которые есть в каждом доме. К ним относятся бытовая химия, лекарства, просроченные продукты и удобрения.

Врачи подчёркивают, что подобные ситуации могут представлять опасность для здоровья и напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при хранении потенциально опасных веществ.