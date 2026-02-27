В Краснодарском крае расширили время для прохождения диспансеризации

В медицинских учреждениях Краснодарского края теперь можно пройти диспансеризацию не только в стандартные часы, но и в вечернее время.

Кроме того, для удобства жителей обследования проводятся и по субботам, что позволяет увеличить количество пациентов, прошедших медицинский осмотр.

Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, отметив, что новые графики приема направлены на повышение доступности профилактических мероприятий.

Диспансеризация играет важную роль в раннем выявлении различных заболеваний и позволяет своевременно получить необходимую медицинскую помощь.

В региональном министерстве здравоохранения подчеркивают, что расширение времени приема способствует охвату большего числа граждан и созданию более комфортных условий для посещения медицинских организаций.